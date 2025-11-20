Donacija Izdvajamo Sport Vesti

Serbia Zijin Copper donirala sportsku opremu Košarkaškom klubu „Rtanj“

20.11.2025.
foto: facebook/Serbia Zijin Copper DOO Bor

Serbia Zijin Copper donirala sportsku opremu Košarkaškom klubu „Rtanj“

 Serbia Zijin Copper pomogla je Košarkaškom klubu „Rtanj“ iz Boljevca u nabavci nove sportske opreme , pa je stotinak mališana dobilo nove dresove, trenerke, rančeve, zimske kape i flašice za vodu.
Među njima i oni najmlađi koji pohađaju školicu košarke.
 „Uz pomoć prijatelja kluba, roditelja i Ziđina uspeli smo da opremimo sve četiri selekcije mlađih kategorija. Imamo školicu košarke, mini-basketa i dve kategorije pionira od petog do osmog razreda. Zahvaljujem se kompaniji Srbija Ziđin Koper za donaciju, puno nam znači njena podrška. Nadam se da ćemo saradnju nastaviti i da ovo neće biti prva i poslednja donacija”, rekao je generalni sekretar Košarkaškog kluba „Rtanj“ iz Boljevca Ivan Pavlović.
U sportskoj sali  odzvanjali su sinoć aplauzi  roditelja koji su pratili podelu dresova i nove sportske opreme deci.
Zajecaronline/fb/Serbia Zijin Copper DOO Bor / N.B.

