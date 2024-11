Senad Hadžifejzović: Bosanski zatvorenici među kojima i političari mogu u Holandskim zatvorima dobro da se napuše

Novinar Senad Hadžifejzović tokom svoje najave komentarisao je vest iz Holandije, tačnije iz Nizozemske, koja je donela odluku o ukidanju zatvora, smatrajući da im više nisu potrebni.

U tom kontekstu, predložio je saradnju između Nizozemske i “Višezemske”, dodajući opasku: “Bosanski zatvorenici među kojima i političari mogu u Holandskim zatvorima dobro da se napuše”

„Neverovatna vest iz Holandije – ta država, Nizozemska, ukida zatvore. Zašto? Zato što nema ko da boravi u zatvoru. Nizozemska, zemlja prepuna crvenih četvrti – prostitutki, ali nema problema i kriminala jer je prostitucija legalna. Holandija, zemlja puna drogeraša, ali sve je OK – jer je droga legalna. I nema zločina? Neverovatno.

Senad Hadžifejzović je imao čak i predlog za saradnju Nizozemske i “Višezemske”

-S obzirom na to da je naša zemlja puna lopova, kriminalaca, zločinaca, a nemamo dovoljno zatvora – imamo predlog za našu državu…da naša zemlja, Višezemska zvanično zatraži od države “Višezemske” da u svoje zatvore primi naše zatvorenike. To je jeftinije, tako platiti njima kiriju nego ovde praviti zatvore. Još ako je u nizozemskim zatvorima dozvoljena legalna trava, marihuana, onda svima dobro, pa čak i zatvorenicima. Naime, naši osuđenici, među njima političari, mogu da se u nizozemskoj, u njihovim zatvorima, dobro napuše – istakao je on u svojoj najavi.

Zajecaronline.com/M.A/N.A