Selektor rukometašica Srbije saopštio spisak igračica za SP

Selektor ženske rukometne reprezentacije Srbije Hose Ignasio Prades Pons saopštio je spisak igračica za predstojeće Svetsko prvenstvo, koje će od 26. novembra do 14. decembra biti odigrano u Nemačkoj i Holandiji, objavio je danas RSS.

Srbija se na SP nalazi u grupi C sa selekcijama Urugvaja, Islanda i Nemačke, a mečeve prve runde igraće u Štutgartu.

Na spisku se nalaze:

Golmani: Jovana Risović, Gordana Petković, Marijana Ilić.

Leva krila: Sanja Radosavljević, Aleksandra Stamenić.

Desna krila: Katarina Krpež-Šlezak, Dunja Radević.

Pivotmeni: Dragana Cvijić, Katarina Bojičić, Vladana Mitrović.

Bekovi: Tamara Mandić, Aleksandra Vukajlović, Sara Garović, Anšela Janjušević, Jovana Jovović, Jovana Skrobić, Emilija Lazić i Dunja Tabak.

Rukometašice Srbije će pre SP učestvovati u Norveškoj na turniru “Četiri nacije”.

“Pred nama je veoma važna nedelja pred SP. Imamo svega nekoliko dana za pripreme, ali će nam turnir u Bergenu dosta pomoći za dodatno uigravanje i proveru mogućnosti pred ovako veliko takmičenje. Nadam se da će igračice stići zdrave i spremne za sve izazove koji su pred nama. Na SP želimo da ostavimo dobar utisak i da se borimo na svakoj utakmici od prve do poslednje minute. Veoma sam uzbuđen, verovatno kao i ostatak tima, tako da jedva čekamo da SP počne”, rekao je Prades Pons, preneo je RSS.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!