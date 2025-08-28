Sedmo kolo Superlige: Zvezda u Pazaru, Partizan dočekuje Radnik

U naredna tri dana biće odigrano sedmo kolo Superlige Srbije, fudbaleri Crvene zvezde gostovaće Novom Pazaru, dok će Partizan dočekati Radnik iz Surdulice.

Prvi meč sedmog kola SLS na programu je sutra od 21 čas na Banovom brdu, a sastaće se Čukarički i OFK Beograd.

Fudbaleri TSC-a će u subotu od 19 časova u Bačkoj Topoli dočekati Javor, dok će pola sata kasnije na stadionu u Humskoj igrati Partizan i Radnik. Fudbaleri Mladosti će se u Lučanima od 21 čas sastati sa ekipom Vojvodine.

Crvena zvezda gostovaće u nedelju od 19.30 časova ekipi Novog Pazara. Preostala tri duela sedmog kola SLS biće odigrana u nedelju od 21 sat, a sastaće se: Železničar – Spartak, Radnički 1923 – Radnički Niš i Napredak – IMT.

Prvo mesto na tabeli drži Partizan sa 13 bodova iz pet utakmica koliko ima i drugoplasirana Vojvodina. Crvena zvezda je treća sa 12 bodova iz četiri meča.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

