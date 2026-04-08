Sećanje na hrabrost: U Zaječaru otkrivena spomen-bista Ivanu Đurđevcu (VIDEO)

Danas se ispred Policijske uprave u Zaječaru okupio veliki broj građana kako bi odali počast nastradalom policajcu Ivanu Đurđevcu, koji je svoj život izgubio tokom izvršavanja radnog zadatka.

Policijska uprava u Zaječaru je, nakon tragičnog događaja, pokrenula inicijativu za postavljanje spomen-biste nastradalom kolegi, koja je danas svečano otkrivena.

Spomen bistu otkrili su Ivanov otac Božidar i sestra Nevena.

” I danas kao i pre četiri godine stojimo sa knedlom u grlu. Tog 28. marta, mladi život kolege Ivana ugašen je na najbrutalniji način. Svoj život dao je obavljajući poslove i zadatke onako kako je uvek činio, uz veliku ljubav prema poslu, neizmernu hrabrost, odlučnost i odanost službi. Ugledajući se uvek na najbolje policajce a najviše ugledajući se na svog oca, želeći da nastavi tradiciju dobrog i poštenog policajca. Prerana smrt našeg kolege je najveći gubitak za njegovu porodicu, veliki gubitak za policijsku upravu u Zaječaru i Ministarstvo unutrasnjih poslova , za grad i građane Zaječara kao i za sve one koji su ga poznavali. Bezobzirno ubistvo njegov život prekinulo je u momentu kada je Ivan samo radio svoj posao a obavljao ga je svim srcem najbolje što je znao i umeo. Pripadnici policijske uprave u Zaječaru i ministarstvo unutrašnjih poslova sa ponosom nosiće ga u srcima, ostaće primer generacijama policijskih službenika i onima koji to žele da budu, kako se herojski, požrtvovano i profesionalno izvršavaju najsloženiji zadaci ne žaleći za svoj život. Pamtićemo ga po predanosti, hrabrosti , drugarstvu i izuzetnim ljudskim osobinama”, rekao je Goran Milić ispred PU Zaječar.

Direktor Narodnog muzeja u Zaječaru Vujadin Milošević obratio se prisutnima rekavši:

”Danas smo se okupili da odamo počast čoveku koji je svoj život posvetio zaštiti drugih, policajcu Ivanu Đurđevcu. Ovaj trenutak nije samo čin sećanja, već i dubokog poštovanja prema žrtvi koju je podneo obavljajući svoju dužnost. Ivan nije bio samo pripadnik policije. Bio je sin, prijatelj, kolega i, pre svega, hrabar čovek koji je verovao u pravdu, red i sigurnost svih nas. Njegova hrabrost nije bila u rečima, već u delima, u spremnosti da stane tamo gde je najteže, da zaštiti one koji to sami ne mogu, čak i po cenu sopstvenog života.

Postavljanjem ove biste, grad Zaječar ne podiže samo spomenik jednom čoveku, već čuva uspomenu na vrednosti koje je Ivan predstavljao, čast, odgovornost i nesebičnost. Ona će zauvek podsećati buduće generacije da sloboda i bezbednost nisu date same po sebi, već da iza njih stoje ljudi poput njega. U ime grada Zaječara, izražavam duboku zahvalnost i večnu počast Ivanu Đurđevcu. Njegova žrtva nas obavezuje da budemo bolji ljudi, odgovorniji građani i društvo koje ne zaboravlja svoje heroje. Porodici Ivana Đurđevca upućujemo iskreno saučešće i zahvalnost. Vaš gubitak je nenadoknadiv, ali neka vam bude uteha što je njegov život bio ispunjen smislom, a njegovo ime zauvek ostaje upisano u istoriju našeg grada. Neka mu je večna slava i hvala,’’ kazao je Milošević.

Vence na ovoj spomen-bisti položili su Željko Sokić, načelnik Policijske uprave u Zaječaru, predstavnici Nezavisnog sindikata policije, predstavnici Udruženja veterana Posebne jedinice , kao i dr Vladimir Videnović, predsednik Privremenog organa grada Zaječara, zajedno sa svojim saradnicima.

Ivan Đurđevac rođen je u Zaječaru 3. septembra 1994. godine a preminuo je 28. marta 2022. godine u večernjim satima, tokom obavljanja radnog zadatka, štiteći živote građana Zaječara.

Zajecaronline.com/N.B.

