Sećanje na heroje: U Policijskoj upravi Zaječar otkriveno spomen-obeležje posvećeno stradalim policajcima (VIDEO)

Povodom obeležavanja godišnjice NATO agresije, danas je u prostorijama Policijska uprava Zaječar, sa početkom u 13 časova, održana svečanost tokom koje je otkriveno spomen-obeležje pod nazivom „Heroji Policijske uprave Zaječar“.

Svečanost je započeta intoniranjem himne, a zatim se prisutnima obratio načelnik Policijske uprave Zaječar, Željko Sokić.

”Danas smo se okupili da sa dubokim poštovanjem otkrijemo ploču u čast policajaca, koji su u odbrani svoje države i očuvanju bezbednosti svoje zajednice dali ono najvrednije, svoje živote. Njihovu hrabrost i žrtvu zauvek će pamtiti članovi njihovih porodica a ova spomen ploča služi da u svima nama budi sećanje na njih. Slava im i hvala, ” poručio je načelnik PU Zaječar.

Prisutne je pozdravio i general policije Dejan Luković rekavši:

Zamenik predsednika Izvršnog odbora i predsednik Koordinacionog centra Zaječar Nezavisnog sindikata policije Igor Stojadinović, poručio je da se ovog dana okupljamo sa osećanjem dubokog poštovanja, tuge, ali i ponosa.

”Danas se okupljamo sa osećanjem dubokog poštovanja, tuge ali i ponosa. Poštovanja prema onima koji su dali svoje živote za državu i službu, tuge jer je njihov gubitak nenadoknadljiv i ponosa jer su bili deo nas. Njihova imena nisu samo sećanja ona su zavet, zavet da ćemo čuvati uspomenu na njihovu žrtvu i biti dostojni vrednosti koje su branili. Ova inicijativa nastala je iz potrebe da se istina i žrtva sačuvaju od zaborava. Spomen obeležje koje danas otkrivamo izrađeno je od savremenih materijala kao trajan i dostojan simbol vremena u kome živimo i sećanja koje ne sme da izbledi. U ime nezavisnog sindikata policije želim da izrazim posebnu zahvalnost načelniku policijske uprave Zaječar, pukovniku policije Željku Sokiću, na prepoznatoj inicijativi i podršci, koju smo dobili, direktoru narodnog pozorište Timočke krajine- Centar za kulturu ”Zoran Radmilović” gospodinu Vladimiru Đuričiću, na stručnoj i logističkoj podršci, bez koje ova inicijativa ne bi bila realizovana na ovom nivou. Posebnu zahvalnost upućujemo i akademskom slikaru Mirku Rajačkom, koji je umetnični doprinos dao ovom spomen obeležju, posebnu vrednost, dostojanstven izgled i snažnu simboliku, takođe veliku zahvalnost dugujemo i zameniku komandanta združenog 36-og i 86-og odreda posebnih jedinica policije, penzionisanom potpukovniku Mladenu Šipki koji je od srca učestvovao u idejnom stvaranju ovog spomen obeležja. Na kraju, jedinstvenu zahvalnost upućujemo porodicama naših heroja jer vaša snaga i dostojanstvo obavezuju nas da budemo bolji ljudi i dostojni službe koju predstavljamo” istakao je Stojadinović.

Direktor zaječarskog pozorišta Vladimir Đuričić je izrazio zahvalnost i uputio čestitke povodom održavanja ovog događaja.

”Izuzetna mi je čast što učestvujem na ovom skupu, Zaječar je primer kako se treba odnositi prema kolegama ili velikanima ili ljudima koji su gradili sebe , svoje živote i zdravlje za dobrobit zajednice. Voleo bih da ovi primeri budu mnogo češći u Srbiji. Na ovom događaju bih se zahvalio direkciji policije i načelniku Policijske uprave Zaječar i gradskoj vlasti u Zaječaru na razumevanju a pre svega čestitam Igoru Stojadinoviću i njegovim saradnicima što na ovakvim stvarima rade i daju primer ostalim gradovima i drugim organizacijama u Srbiji. Na našu skromnu pomoć uvek možete računati i čestitam svima još jednom.” rekao je Đuričić.

Zamenik komandanta združenog 36. i 86. odreda PJP, penzionisani potpukovnik policije Mladen Šipka je rekao da nikada ne smemo zaboraviti poginule policajce.

”Želim da prenesem da nikada, nikada ne smemo zaboraviti, naše poginule kolege, policijski posao je izuzetno komplikovan. Naše kolege koje su pogunule na Kosovu, nisu postavljaje pitanja. Da je policijski posao težak i komplikovan dokazuje i da u miru policajac moze da izgubi život. Na žalost to je primer sina našega kolege, pokojni Ivan Đurđevac. Čini mi se da smo uspeli polako da vratimo u svest građana postojanje policije i učešće policije u ratu. Mi smo prva policija u Evropi koja je rame uz rame sa vojskom, tada SRJ, ratovali u borbenoj formaciji, to je istorija, to se nikada ne sme zaboraviti. Ovom prilikom se izuzetno zahvaljujem Nezavisnom sindikatu policije, zemeniku predsednika izvršnog odbora Nezavisnog sindikata, gospodinu Igoru Stojadinoviću na inicijativi i načelniku policijske urpave u Zaječaru, pukovniku Željku Sokiću, kao i gospodinu Vladimiru Đuričiću direktoru zaječarskog pozorista, koji su našu kulturu sećanja pretvorili u nešto što je konrektno a to je spomen obeležje. Niko se toga 27 godina nije setio, oni jesu. Mi veterani polako prirodinim procesom odlazimo ali kultura sećanja ne sme da ode”, istakao je penzionisani potpukovnik policije Mladen Šipka.

Članovi porodica stradalih heroja svečano su otkrili spomen-obeležje, postavljeno u ulaznom holu Policijska uprava Zaječar. Nakon toga, obeležje je osvećeno, a potom je upriličen koktel u svečanoj sali Policijske uprave.

Veliki broj građana prisustvovao je ovom događaju kao i predstavnici državnih i javnih institucija.

Zajecaronline.com/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

