SAVRŠENE ZA VIKEND: Posne palačinke od samo 2 sastojka
Ovaj jednostavan recept za posne palačinke od samo dva sastojka koje, uz nekoliko profesionalnih trikova, ispadnu savršeno tanke, mekane i bez grudvica.
Trikovi kuvara
Prosejte brašno pre nego što ga dodate, testo će biti vazdušastije.
Dodajte sodu bikarbonu (pola kašičice je dovoljno) i prosejte je zajedno sa brašnom. Ona čini palačinke mekšim i pomaže da lepo narastu bez jaja ili mleka.
Za mekane palačinke važno je da:
- smesa bude bez grudvica
- tiganj bude jako vreo
- palačinke se peku na minimalnoj količini ulja.
Recept
Sastojci:
2 šolje (od 250 ml) brašna
2 šolje gazirane vode
Priprema:
- U činiju sipajte gaziranu vodu.
- Postepeno dodajte prosejano brašno, mešajući varjačom.
- Kada smesa postane gušća, mutite mikserom da razbijete grudvice.
- Kad smesa postane glatka, ostavite je u frižideru 30 minuta.
- Zagrejte tiganj, namažite ga papirnim ubrusom natopljenim uljem i pecite palačinke sa obe strane dok ne dobiju zlatno-smeđu boju.
- Tiganj povremeno ponovo premažite uljem.
- Gotove palačinke filujte džemom, posnim kremom, orasima ili istopljenom čokoladom za kuvanjem.
