SAVRŠENE ZA VIKEND: Posne palačinke od samo 2 sastojka

28.02.2026.
Foto: Pixabay

Ovaj jednostavan recept za posne palačinke od samo dva sastojka koje, uz nekoliko profesionalnih trikova, ispadnu savršeno tanke, mekane i bez grudvica.

Trikovi kuvara

Prosejte brašno pre nego što ga dodate, testo će biti vazdušastije.

Dodajte sodu bikarbonu (pola kašičice je dovoljno) i prosejte je zajedno sa brašnom. Ona čini palačinke mekšim i pomaže da lepo narastu bez jaja ili mleka.

Za mekane palačinke važno je da:

  1. smesa bude bez grudvica
  2. tiganj bude jako vreo
  3. palačinke se peku na minimalnoj količini ulja.

Recept 

Sastojci:

2 šolje (od 250 ml) brašna

2 šolje gazirane vode

Priprema:

  • U činiju sipajte gaziranu vodu.
  • Postepeno dodajte prosejano brašno, mešajući varjačom.
  • Kada smesa postane gušća, mutite mikserom da razbijete grudvice.
  • Kad smesa postane glatka, ostavite je u frižideru 30 minuta.
  • Zagrejte tiganj, namažite ga papirnim ubrusom natopljenim uljem i pecite palačinke sa obe strane dok ne dobiju zlatno-smeđu boju.
  • Tiganj povremeno ponovo premažite uljem.
  • Gotove palačinke filujte džemom, posnim kremom, orasima ili istopljenom čokoladom za kuvanjem.

Zajecaronline.com/Najžena/ N.B.

Foto: Zaječaronline

