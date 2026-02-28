SAVRŠENE ZA VIKEND: Posne palačinke od samo 2 sastojka

Ovaj jednostavan recept za posne palačinke od samo dva sastojka koje, uz nekoliko profesionalnih trikova, ispadnu savršeno tanke, mekane i bez grudvica.

Trikovi kuvara

Prosejte brašno pre nego što ga dodate, testo će biti vazdušastije.

Dodajte sodu bikarbonu (pola kašičice je dovoljno) i prosejte je zajedno sa brašnom. Ona čini palačinke mekšim i pomaže da lepo narastu bez jaja ili mleka.

Za mekane palačinke važno je da:

smesa bude bez grudvica tiganj bude jako vreo palačinke se peku na minimalnoj količini ulja.

Recept

Sastojci:

2 šolje (od 250 ml) brašna

2 šolje gazirane vode

Priprema:

U činiju sipajte gaziranu vodu.

Postepeno dodajte prosejano brašno, mešajući varjačom.

Kada smesa postane gušća, mutite mikserom da razbijete grudvice.

Kad smesa postane glatka, ostavite je u frižideru 30 minuta.

Zagrejte tiganj, namažite ga papirnim ubrusom natopljenim uljem i pecite palačinke sa obe strane dok ne dobiju zlatno-smeđu boju.

Tiganj povremeno ponovo premažite uljem.

Gotove palačinke filujte džemom, posnim kremom, orasima ili istopljenom čokoladom za kuvanjem.

