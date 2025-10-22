Savršen džem za dijabetičare: Priprema se od tri sastojka, a ukus je neodoljiv

Potrebno je:

400 g bobičastog voća po izboru

2 kašike ksilitola

2 kašike soka od limuna

Priprema džema:

U šerpi pomešajte voće, ksilitol i sok od limuna, pa promešajte i ostavite da se kuva, uz neprestano mešanje, na srednjoj temperaturi. Kad proključa, kuvajte još deset minuta, uz neprestano mešanje. Smanjite temperaturu na laganu, pa kuvajte još 20 minuta, uz neprestano mešanje, dok se džem ne zgusne. Na kraju sipajte vruć džem u sterilisane tegle pa poklopite. Pustite da se postepeno hladi pa ga prebacite u frižider.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

