SAŠA MIRKOVIĆ OKUPIO MUZIČKE LEGENDE! Vlasnik Hype imperije ne krije koliko je PONOSAN na svoj TIM! (FOTO)

Vlasnik Hype Imperije, Saša Mirković, podelio je na društvenim mrežama fotografije sa istinskim legendama regionalne muzičke scene, Lepom Lukić, Miroslavom Ilićem i Borisom Novkovićem uz poruku da je ponosan na zajedničke uspehe i energiju koju donose publici.

– Legendarni smo već svi. Ponosan – poručio je Mirković, aludirajući na dugogodišnje karijere i bezvremenske hitove umetnika koji su obeležili decenije domaće muzike.

Ova godina biće posebno značajna za sve ljubitelje dobre pesme, jer publiku očekuju spektakularni koncerti.

Pod okriljem Hype produkcije, priprema se prava muzička poslastica večeri ispunjene emocijama, nostalgijom, ali i novom energijom koja spaja generacije. Očekuju se nezaboravni koncerti vrhunska produkcija i atmosfera za pamćenje, kakvu samo istinske zvezde mogu da prirede.

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.