SAŠA MIRKOVIĆ NAKON PRETNJI POSLAO SNAŽNU PORUKU: “Kada bih se miševa plašio, mačku bih za pojasom nosio”

SAŠA MIRKOVIĆ NAKON PRETNJI POSLAO SNAŽNU PORUKU!

Direktor i vlasnik Hype produkcije i Hype televizije Saša Mirković se oglasio na svom TikTok nalogu gde se zahvalio na velikoj podršci koju dobija poslednjih dana. A onda je progovorio i o pretnjama koje dobija.

“Dragi svi, pre svega želim svima da vam zahvalim na ogromnoj podršci koju pružate meni i Hype prordukciji i Hype televiziji u ovoj borbi protiv zla na našoj šoubiz sceni i estradi”, poručio je Mirković. A zatim je dodao:

“Nastaviću sa iznošenjem istine i bitna mi je ova podrška koju mi pružate. Drago mi je da je toliki broj vas uz mene i uz Hype. Moram da kažem za one koji su pitali zašto to nisam ranije iznosio. Iznosio sam i ranije, ali ne ovde na “TikToku”, možete da pogledate u mojim intervjujima. Imate ih na Jutjubu mnogo. Samo nisam zadnjih nekoliko meseci dok je Popović bio bolestan iz pijeteta prema njegovoj porodici. Takođe želim da kažem, da ovi što prete da će da me ućutkaju mogu samo da me likvidiraju. Na taj način mogu da me ućutkaju! Kada bih se miševa plašio, mačku bih za pojasom nosio”, poručio je direktor Hype imperije.

ZaječarOnline/Hypetv.rs/O.B.