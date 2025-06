SAOPŠTENJE GRADSKOG ODBORA SRPSKE NAPREDNE STRANKE U ZAJEČARU: NAROD JE REKAO SVOJE – „NE DAMO ZAJEČAR“

Građani Zaječara su rekli šta misle, a vi to očigledno ne možete da prihvatite, jasno su vam rekli „Ne dajemo Srbiju, ne dajemo Zaječar“.

Srpska napredna stranka u Zaječaru je osvojila 14.199 glasova, i to je jedina istina. Prihvatite svoj poraz dostojanstveno i prestanite da maltretirate narod na ulicama, da ga lažete i obmanjujete! Sve što ste do sada izneli u javnost je laž, a narod je to prepoznao i pokazao vam šta misli o vama, a ovaj rezultat to i dokazuje.

Naša pobeda je čista kao suza i videćete sami koliko sutra, kada će vam naravno, po Zakonu, biti dozvoljen uvid u kompletan birački materijal! Samo prestanite da terorišete građane Zaječara, prestanite da koristite nasilje, nasilne upade u institucije, uvrede, da li je to jedino što vas vodi i vašu politiku blokade?

Naša pobeda je ubedljiva i ogromna je razlika u glasovima i nećete moći da je osporite.

Prihvatite poraz, jer ste izgubili! Zaječarci su rekli svoje!

Nećemo odustati od Zaječara!

Živeo Zaječar, živela Srbija!

