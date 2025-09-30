Sajam knjiga od 25. oktobra do 2. novembra

Međunarodni beogradski sajam knjiga biće održan od 25. oktobra do 2. novembra pod sloganom “Tvoja nova priča”, a zemlja počasni gost je Kipar, najavili su danas organizatori.

Savetnik u Sekretarijat za kulturu Grada Beograda Jovan Jovanović je rekao na konferenciji za novinare da su u Skupštini grada Beograda, kao osnivaču Sajma knjiga, “zadovoljni kako su ove godine tekle pripreme” 68. izdanja manifestacije.

Jovanović je naveo da je na Sajmu knjiga prošle godine bilo 160.000 prodatih karata i da je sa besplatnima bilo skoro 170.000 posetilaca, kao i da vide mogućnost da se unapredi manifestacija, posebno u poslovnom sektoru, koji nije dovoljno razvijen.

“Nesporno da je Sajam knjiga najveća manifestajca u regionu i po posećenosti, broju izlagača i ljudima koji učestvuju u programima”, rekao je Jovanović.

Pomoćnik direktora sektora komercijalnih poslova Beogradskog sajma Aleksandar Ivaković je rekao da će 68. Sajam knjiga biti održan u halama 1, 1a, 2a i 4.

Prema njegovim rečima, porodice sa jednom kupljenom ulaznicom mogu ući 27. i 28. oktobra, dok je tradicionalni Školski dan četvrtak 30. oktobra.

“Očekujemo lep sajam, veliku posetu i možda da oborimo rekord”, naveo je dodavši da će sledeće godine zemlja počasni gost biti Tunis.

Organizatori su najavili učešće više od 400 direktnih izlagača iz Srbije i Kipra, kao i Rumunije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Italije, Grčke, Nemačke, Belorusije, Rusije, Irana, Gruzije, Maroka i Tunisa.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

