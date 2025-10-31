SAGRADA FAMILIJA POSTALA NAJVIŠA CRKVA NA SVETU

Crkva Sagrada Familija postala je najviša crkva na svetu nakon što je deo njenog centralnog tornja podignut kranom i ugrađen na vrh građevine, saopštili su crkveni zvaničnici.

Delo arhitekte Antonija Gaudija sada je visoko 162,91 metar, čime je nadmašilo toranj gotske crkve Ulm Minster u Nemačkoj, visoke 161,53 metra, piše “Gardijan”.

Iako crkva formalno ne polaže pravo na tu titulu, prema merenjima je sada viša za 1,38 metara od nemačke crkve u Baden-Virtembergu.

Radovi na Sagradi Familiji i dalje traju – centralni toranj Isusa Hrista dostići će visinu od 172 metra kada bude završen u narednim mesecima.

Izgradnja fasada i ukrašavanje enterijera nastaviće se još nekoliko godina, a crkveni zvaničnici procenjuju da će bazilika biti potpuno završena za oko deset godina.

Sledeće godine obeležava se 100. godišnjica Gaudijeve smrti, povodom čega će crkva organizovati niz događaja posvećenih njegovom nasleđu.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

