SADRŽAJAN RAZGOVOR: Predsednik Srbije se danas sastao sa potpredsednikom vlade Belgije

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa potpredsednikom Vlade i ministrom inostranih poslova, evropskih poslova i razvojne saradnje Kraljevine Belgije Maksimom Prevom.

– Dobar i sadržajan razgovor sa Maksimom Prevom o unapređenju sveukupnih bilateralnih odnosa između Srbije i Belgije, evropskom putu naše zemlje i aktuelnim međunarodnim dešavanjima.

Posebnu pažnju posvetili smo unapređenju ekonomskih odnosa, sa fokusom na privlačenje novih investicija i jačanje saradnje u oblasti inovacija i sektoru IKT, gde prepoznajemo značajan potencijal za dalji razvoj. Istakao sam da je Srbija zainteresovana za nastavak saradnje sa državnim institucijama Belgije i na planu razmene iskustava o regulisanju i podsticanju obnovljivih izvora energije, posebno o projektima izgradnje vetroelektana.

Naglasio sam i da Srbija intenzivno radi na ubrzanju sprovođenja reformi kako bi dodatno poboljšala kvalitet života svojih građana i ostvarila dalji napredak na evropskom putu – naveo je predsednik u opisu objave.

View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

Zajecaronline/Srbija Danas/ N.B.

