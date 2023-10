RYCO pokrenuo projekat „Omladinski fond za kulturu na Zapadnom Balkanu“

Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO) je pokrenula novi projekat „Omladinski fond za kulturu na Zapadnom Balkanu“. Ovo je višegodišnji projekat, finansiran od strane Nemačkog Ministarstva spoljnih poslova i podržan od strane vlada Zapadnog Balkana, namenjen kulturnim praktičarima i organizacijama civilnog društva iz oblasti kulture.

Cilj projekta je podržati kulturni aktivizam mladih i kreativna rešenja za aktuelne društvene i političke probleme u regionu, doprinoseći regionalnoj saradnji, međukulturnom dijalogu, izgradnji mira i pomirenju.

Pojedinci mogu aplicirati za grantove do 3.000 EUR, dok organizacije civilnog društva mogu aplicirati za grantove do 6.000 EUR. Rok za prijave je do 12. novembra. Više informacija dostupno je na RYCO-ovoj veb stranici.

Promotivni događaj u Tirani

RYCO je predstavio novu inicijativu na promotivnom događaju u Tirani. Od istaknutih ministara i ambasadora do kulturnih predstavnika i strastvenih aktivista, RYCO je ugostio raznoliku grupu gostiju koji su se potpuno posvetili večeri ispunjenoj umetnošću, muzikom i inspiracijom. Uvodne govore su održali Bora Muzhaqi, albanska Ministarka za mlade i decu, Karl Bergner, Njegova Ekselencija ambasador Savezne Republike Nemačke u Albaniji, generalni sekretar RYCO-a Albert Hani i menadžer projekta Sherife Ismaili, što je postavilo scenu za nekoliko inspirišućih govora koje su održali kulturni i aktivisti za ljudska prava Nikola Pisarev i Bjeshka Guri.

Ministarka Muzhaqi je u svom uvodnom govoru istakla koliko čvrsto veruje da kultura spaja ljude.

„Radujem se da vidim prve dobitnike i prve aktiviste koji će biti uključeni u ovaj projekat i proizvesti prve umetničke reči za sve nas. I nadam se da ću ih videti na ulicama Albanije i na ulicama ostatka regiona kako bi nas povezali“, rekla je Bora.

Podržavajući kulturne praktičare i organizacije civilnog društva širom regiona, RYCO želi pružiti velike prilike mladima da se izraze, budu kreativni, ali i da glasno govore o problemima koji ih muče.

„Kultura je prevazišla granice, prepreke, politiku, ideologije i podele, oduvek. U svetu koji ponekad može delovati haotično i podeljeno, kultura može da služi kao unifikaciona snaga. Ako joj dodate mlade i aktivizam, dobijate snažan katalizator promena, koji je preko potreban u našem regionu. S puno entuzijazma i motivacije, pozivamo mlade ljude sa kreativnim idejama da nam se pridruže u ovoj pionirskoj inicijativi, kako bismo zajedno promenili region“, rekao je generalni sekretar RYCO-a Albert Hani.

Projekat „Omladinski fond za kulturu na Zapadnom Balkanu“ takođe podržavaju vlade Zapadnog Balkana. Trajaće do 2026. godine, sa nekoliko novih otvorenih poziva svake godine.