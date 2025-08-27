Ruski recept za paradajz sok: Jedan dodatak čini zimnicu neodoljivom!

Kuvani paradajz sos idealan je za hladne zimske dane, a ako ga napravite na ruski način uživaćete svim čulima u ovoj zimnici. Rusi ovu zimnicu spremaju drugačije od nas, a umesto paprike dodaju celer, što mu daje božanstven ukus.

Sastojci:

3 kg paradajza

2 crna luka ,

6 čenova belog luka ,

nekoliko štapova celera

kašika šećera

kašičica soli

pola kašičice bibera

30 ml maslinovog ulja

Priprema:

Zasecite paradajz na dnu u obliku krsta, a onda ga kratko blanširajte, oko 5 minuta. Zatim ga prebacite u ledenu vodu i posle minuta ih ogulite. Izblendirajte ga sa seckanim crnim i beli lukom, kao i celerom.

Zagrejte maslinovo ulje i sipajte dobijenu smesu, pa dodajte šećer, so i biber. Kuvajte na niskoj temepraturi nekih 50 minuta ili dok se sos ne zgusne.

Sipajte u sterilisane tegle i dobro zatvorite. Dublju šerpu obložite krpom ili ubrusom, pa stavite tegle. Sipajte vodu i uključite šporeta na nisku temepraturu.

Voda treba lagano da se zagreva kako tegle ne bi popucale. Nakon što voda proključa, temepraturu još smanjite, pa pustite da ključa 10 minuta.

Zatim ostavite da se voda ohladi. Izvadite tegle i stavite ih okrenute naopačke na krpu. Kada se ohlade, čuvajte ih na tamnom i hladnom mestu.

Nakon otvaranja teglu uvek držite u frižideru, piše Informer.

Zajecaronline/Najzena/Informer/N.B.

