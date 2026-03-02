Rok za prijavu lista za lokalne izbore 9.mart: Liste oko SNS proglašene u svim mestima!

Rok za prijavu izbornih lista za učešće na lokalnim izborima zakaznim za 29. mart u devet jedinica lokalne samouprave ističe 9. marta, a izborne liste koalicije okupljenje oko Srpske napredne stranke (SNS) podnete su i proglašene u svim mestima.

Redovni lokalni izbori raspisani su za odbornike Skupštine grada Bora i skupštine opština Smederevska Palanka, Bajina Bašta, Kula, Lučani, Aranđelovac, Kladovo, Knjaževac i Majdanpek, a prema Zakonu o lokanim izborima rok za podnošenje izbornih lista je 20 dana pre dana održavanja izbora.

U Lučanima je do sada proglašeno najviše izbornih lista – četiri, a prva je proglašena lista ”Aleksandar Vučić – Lučani, naša porodica”.

Izborna komisija Grada Bora proglasila je tri izborne liste – ”Aleksandar Vučić – Bor, naša porodica”, lista ”Svoji na svome – dr Predrag Balašević – Vlaška narodna stranka” i lista ”Bor, naša odgovornost” koju je predala grupa građana ”Vreme je da se Bor pita”.

Na izbornoj listi ”Aleksandar Vučić – Bor, naša porodica”, osim SNS, su i SPS, SRS i Srpska narodna partija (SNP).

U Smederevskoj Palanci proglašene su tri izborne liste, a učešće na lokalnim izborima prvo je potvrđeno izbornoj listi ”Aleksandar Vučić – Smederevska Palanka, naša porodica”, a na kojoj su SNS, SPS, SRS, PUPS), Zavetnici i Zdrava Srbija.

U Bajinoj Bašti su, takođe, proglašene tri izborne liste – ”Aleksandar Vučić – Bajina Bašta, naša porodica” koju čine SNS, SPS, SRS, PUPS i SNP) ”Zdrava Srbija – Milan Stamatović” i listu koalicije ”Ujedinjeni za Bajinu Baštu”.

Izborna komisija opštine Kula proglasila je izbornu listu ”Aleksandar Vučić – Kula, naša porodica”, a koalciju čine SNS, SPS, Savez vojvođanskih Mađara, SRS i Zajednica Srba – Branislav Švonja.

Opštinska izborna komisija u Knjaževcu proglasila je izbornu listu ”Aleksandar Vučić – Knjaževac, naša porodica”, a koaliciju predvođenu SNS-om čine i SPS, SRS, PUPS i Zavetnici.

U Majdanpeku je izborna komisija proglasila izbornu listu ”Aleksandar Vučić – Majdanpek, naša porodica” na kojoj su SNS, SPS i SRS, a lista te koalicije proglašena je i u Kladovu pod nazivom ”Aleksandar Vučić – Kladovo, naša porodica”.

Opštinska komisija u Aranđelovcu proglasila je izbornu listu ”Aleksandar Vučić – Aranđelovac, naša porodica”, a na listi su SNS, SPS, Zavetnici, SRS, Pokret socijalista i PUPS.

Prema zakonu, kandidate za odbornike mogu predlagati registrovane političke stranke, koalicije registrovanih političkih stranaka, kao i grupe građana.

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić raspisala je 23. februara redovne lokalne izbore u devet jedinica lokalne samouprave u kojima su prethodni lokalni izbori održani 3. aprila 2022. godine.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

