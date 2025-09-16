ROK ZA POTVRĐIVANJE UČEŠĆA NA EUROSONGU JE ISTEKAO! Evo koliko zemalja je potvrdilo dolazak!

Opšta frka vlada poslednjih meseci zbog Eurosonga, a svi se pitaju ko će na kraju da potvrdi učešće i ko će se pojaviti 16. maja 2026. godine u Beču.

Od kako su pojedine zemlje počele da otkazuju svoje učešće, ljubitelji ovog muzičkog takmičenja su u panici, šta će biti do maja naredne godine. Kao i da li će ovo takmičenje imati smisla ako pola zemalja ne prihvati učešće iz ovih ili onih razloga.

Kako pišu najupućeniji, pesma Evrovizije nalazi se pred jednom od najvećih kriza u svojoj istoriji. Zbog učešća Izraela, pet zemalja nije se prijavilo na Evroviziju koja će se 2026. godine odražti u Beču, a finale je zakazano za 16. maj.

Rok za potvrđivanje učešća na Pesmi Evrovizije istekao je juče,15. septembra. Prisustvo su potvrdile 23 zemlje, među kojima je i Srbija.

Konkurs za kompozicije koje će biti izvedene na festivalu „Pesma za Evroviziju“, otvoren je do 11. novembra.

Dakle, sada je i zvanično, Srbija će se takmičiti na Evroviziji 2026. godine u Beču.

