Robi Vilijams objavio pesmu sa gitaristom Tomijem Ajomijem

Britanski pevač Robi Vilijams objavio je singl “Rocket”, u kome gostuje gitarista hard rok sastava Blek sabat (Black Sabbath) Tomi Ajomi (Tommy Iommi), saopštio je danas izdavač Menart.

Spot u kome se pojavljuju Vilijams i Ajomi, koji su i autori pesme sa Tomom Lengvortom (Langworh), izlazi 23. maja, a “Rocket” je najava albuma “Britpop”, koji će se pojaviti na jesen, rečeno je u saopštenju.

Vilijams je naveo da je odlučio snimiti album kakav je želeo još od kako je napustio sastav Tejk det (Take That) 1995.godine, kada je “britpop bio na vrhuncu, a to je ujedno bilo i zlatno doba britanske muzike”.

“Na novom albumu sarađujem sa nekim od mojih heroja, biće sirov i daleko energičniji i himničniji. Biće tu dosta britanskog ali i popa, neviđeno sam ponosan na nove pesme”, rekao je Vilijams.

ZajecarOnline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!