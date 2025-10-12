RIŽOTO SA TELETINOM I POVRĆEM

Sastojci:

500 g teletine

250 g pirinča

2 crvena luka

2 šargarepe

2 čena belog luka

2 paradajza

2 paprike

1 patlidžan

5 kiselih krastavaca

maslinovo ulje

mlevena začinska paprika

so i biber po ukusu

Priprema:

Oprati, oljuštiti i iseckati povrće na velike i male komade, u zavisnosti od vrste povrća. Na maslinovom ulju kratko prodinstati teletinu, pa dodati začine. Dodajte iseckano povrće (osim kiselih krastavaca) i prodinstajte zajedno sa mesom. Dodajte pirinač, pa sve prelijte vodom. Kuvajte dok pirinač ne omekša. Kada rižoto bude gotov, dodajte iseckane kisele krastavce i sve dobro promešajte.

Zajecaronline/Trpeza/ N.B.

