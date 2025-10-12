hrana Izdvajamo Recept Vesti

RIŽOTO SA TELETINOM I POVRĆEM

12.10.2025.
foto: Pinterest

RIŽOTO SA TELETINOM I POVRĆEM

Sastojci:

  • 500 g teletine
  • 250 g pirinča
  • 2 crvena luka
  • 2 šargarepe
  • 2 čena belog luka
  • 2 paradajza
  • 2 paprike
  • 1 patlidžan
  • 5 kiselih krastavaca
  • maslinovo ulje
  • mlevena začinska paprika
  • so i biber po ukusu

Priprema:

Oprati, oljuštiti i iseckati povrće na velike i male komade, u zavisnosti od vrste povrća. Na maslinovom ulju kratko prodinstati teletinu, pa dodati začine. Dodajte iseckano povrće (osim kiselih krastavaca) i prodinstajte zajedno sa mesom. Dodajte pirinač, pa sve prelijte vodom. Kuvajte dok pirinač ne omekša. Kada rižoto bude gotov, dodajte iseckane kisele krastavce i sve dobro promešajte.

N.B.

