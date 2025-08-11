RHMZ: U podne najtoplije u Negotinu sa 38 stepeni Celzijusa
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je podatke prema kojima je danas u podne najtoplije bilo u Negotinu, gde je izmerena temperatura od 38 stepeni Celzijusa, a najsvežije na Kopaoniku, gde su u 12 časova zabeležena 23 stepena na temperaturnoj skali.
U Zaječaru je za samo jedan stepen svežije u odnosu na Negotin, što znači da je u Zaječaru temperatura dostigla 37 podeljak na Celzijusovoj skali.
U Srbiji se danas, prema prognozi RHMZ-a, očekuje sunčano vreme, na jugu i istoku Srbije i veoma toplo.
Najviša temperatura biće od 31 stepena na severozapadu do 39 stepeni na jugu i jugoistoku.
RHMZ je upozorio na visoke temperature od 11. do 17. avgusta, navodeći da će maksimalne temperature u većini mesta biti od 34 do 38 stepeni, lokalno i oko 40, a samo će danas i sutra na severu, zapadu i u delu centralne Srbije temperature biti nešto niže i kretaće se u intervalu od 31 do 33 stepena Celzijusa.
Crveni meteo alarm, koji označava opasno vreme, danas je na snazi u istočnoj jugoistočnoj Srbiji, u Pomoravlju i na Kosovu i Metohiji.
Zajecaronline/tanjug/N.B.
