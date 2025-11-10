RHMZ: Sutra oblačno ali malo toplije vreme

Sutra će biti malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije, a samo se pre podne na jugu i jugoistoku Srbije očekuje oblačno vreme još ujutru ponegde sa slabom kišom, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra u Zaječaru prepodne oblačno i suvo, popodne pretežno sunčano. Duvaće umeren, vetar. Minimalna temperatura 8° C, maksimalna dnevna 12° C.

Do petka jutra će biti hladna u većini mesta sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde se u nižim predelima očekuje se i magla ili niska oblačnost. Tokom dana će biti pretežno sunčano vreme, uz malu do umerenu oblačnost i toplije, u petak ponegde i do 19 stepeni.

Zajecaronline/tanjug/weather2umbrella/ N.B.

