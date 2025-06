RHMZ POPALIO ALARME OD RANOG JUTRA!

Danas će u Srbiji jutro biti sveže, tokom dana očekuje se pretežno sunčano i umereno toplo vreme, a samo na istoku i jugoistoku uz lokalni razvoj oblačnosti i ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab i umeren, severni i severoistočni, posle podne i uveče u skretanju na istočni i jugoistočni pravac. Najniža temperatura kretaće se od 10 do 14 stepeni, u Negotinskoj Krajini biće do 17 stepeni, a najviša dnevna – od 25 do 28 stepeni.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 17. juna, jutra će biti sveža, a tokom dana pretežno sunčano i manje toplo uz maksimalne temperature u većini mesta od 27 do 32 stepena. Uz lokalni razvoj oblačnosti, pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom očekuje se samo još u sredu u brdsko-planinskim predelima.

Danas (10.06.) se posle svežeg jutra tokom dana očekuje pretežno sunčano i umereno toplo vreme, a samo na istoku i jugoistoku uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni, posle podne i uveče u skretanju na istočni i jugoistočni pravac. Najviša dnevna temperatura od 25 do 28 °S.

ZajecarOnline/J.V./alo

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!