RHMZ najavljuje vrele dane – do 39 stepeni!

U Srbiji se danas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Duvaće slab do umeren, južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 7 do 17 stepeni, a najviša od 30 do 33 stepena.

RHMZ upozorava da će u četvrtak i petak biti sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom u četvrtak od 32 do 37 stepeni, a u petak u većini mesta od 35 do 39 stepeni, osim u Negotinskoj Krajini gde će najviša dnevna temperatura dostići 33 stepena.

RHMZ najavljuje vrele dane – do 39 stepeni!

U subotu, 30. avgusta, očekuje se prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz pad temperature i skretanje vetra na umeren do jak zapadni i severozapadni.

U nedelju, 31. avgusta, biće na severu promenljivo oblačno i suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom uz postepeni prestanak padavina i razvedravanje tokom dana.

Prema prognozi, prvi dani u septembru (ponedeljak i utorak,1. i 2. septembra) biće pretežno sunčani.

U utorak u drugom delu dana u severnim, zapadnim i centralnim, a u sredu, 3. septembra, i u ostalim krajevima očekuje se novo prolazno naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

U Zaječaru prepodne sunčano, popodne pretežno sunčano. Duvaće slab, južni vetar. Minimalna temperatura 14° C, maksimalna dnevna 30° C.

Zajecaronline/tanjug/weather2umbrella/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

SPEKTAKL U SKENDERIJI

Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.