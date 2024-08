RHMZ: Ćuprija najtoplija – u 14 časova izmereno 40 stepeni

Ćuprija najtoplija – izmereno 40 stepeni!

Najnovija merenja Republičkog hidrometereološkog zavoda (RHMZ) pokazala su da je Ćuprija sa izmerenih 40 stepeni Celzijusa trenuntno najtopliji grad u Srbiji, dok je u glavnom gradu izmereno 37 stepeni.

Prema podacima u 14 časova, Niš je drugi najtopliji grad u Srbiji sa 39 stepen. U Zaječaru je izmereno 38 stepeni.

Najsvežije je na Kopaoniku, gde je živa u termometru pokazala 20 stepeni celzijusove skale. Na Crnom Vrhu je izmereno 30, a na Zlatiboru 31 stepen.

RHMZ je najavio da će do kraja sedmice biti veoma toplo. Maksimalna dnevna temperatura danas i sutra od 37 do 41 stepena, a u nedelju od 33 do 38 stepeni.

U većini mesta će biti pretežno sunčano, a uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, koji će biti češći drugog dana vikenda.

RHMZ je najavio od nedelje slabljenje toplotnog talasa, ali uz povećanje nestabilnosti.

Od početka naredne sedmice promenljivo i još nestabilnije vreme, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i uz pojavu pljuskova i grmljavina, koji će lokalno biti izraženiji (iznad 20 mm za kratko vreme) uz grad i pojačan vetar.

Maksimalna temperatura u manjem padu, ali će biti sparno i dalje toplo. Temperatura će se kretati u intervalu od 29 stepeni u zapadnoj Srbiji do 36 stepeni u Banatu, na istoku i jugoistoku zemlje.

ZaječarOnline/Tanjug/O.B.