Rezultati utakmica 4. kola Zaječarske okružne lige

Proteklog vikenda odigrane su utakmice 4.kola Zaječarske okružne lige.

Rgotina je sa ekipom BSK odigrala nerešeno 3:3, Osnić je bio bolji od Vrške Čuke 2:1, a Omladinac i Ozren su utakmice završili rezultatom 1:1.

Rudar iz Podvisa izgubio je od Hajduka 0:3, Malinik je bio bolji od FSU Kraljevice 5:3, Šljivar je izgubio od Midžora 1:4.

OFK Knjaz je sa 4:0 pobedio OFK 019, dok je Kosovo izgubio od Graničara 0:3.

Nakon 4. kola na tabeli prvo i drugo mesto dele Midžor i Graničar sa 12 osvojenih bodova, dok je na trećem mestu je OFK Knjaze sa 10 bodova.

Zajecaronline.com/srbijasport.net/N.B.

