Rezultati utakmica 11. kola Zone „Istok“

Proteklog vikenda odigrane su utakmice 11.kola Zone “Istok”. Hajduk Veljko je bio bolji od Rajka Mitića 3:2, Lužnica je izgubila od ekipe Balkanski 0:4, Trebič od ekipe Tanasko Rajić 0:3, a Gnjilan od Branika 2:5. Rtanj je bio bolji od ekipe SFU Rudar 2:1, Timočanin je sa 5:0 pobedio OFK Slatinu.

Rezultati utakmica 11. kola Zone „Istok“

Prvo i drugo mesto na tabeli zauzimaju Timočanin i Balkanski sa 30 bodova, dok je na trećem mestu Hajduk Veljko sa 28 osvojenih bodova. Pretposlednji na tabeli je Gnjilan sa 6 na poslednjem a Trebič je bez bodova.

Zajecaronline/srbijasport.net/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.