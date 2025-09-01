Rezultati 3. kola Zone “Istok” i 2. kola Zaječarske okružne lige

Proteklog vikenda odigrane su utakmice 3. kola Zone “Istok”. OFK Slatina je bila bolja od kluba Rajko Mitić za 2:0, SFU Rudar je savladao Branik rezultatom 3:2, Tanasko Rajić-Grljan 2:1, Balkanski je bio bolji od Timočanina 3:2, Hajduk Veljko je sa 6:1 savladao Rtanj,dok je Lužnica sa 3:0 pobedila Trebič.

Nakon 3. kola na tabeli je prvo mesto zauzeo Radnički sa 9 bodova, na drugom mestu je Hajduk Veljko sa 7 poena, koliko ima i OFK Slatina koja je na trećoj poziciji.

Poslednja dva mesta na tabeli bez bodova zauzeli su Trebič i Rtanj.

U 2. kolu Zaječarske okružne lige, poslednji vikend avgusta obeležile su sledeće utakmice i rezultati:

Rgotina je sa 2:1 pobedila Vršku Čuku, BSK – Ozren sa 4:0, dok je Malinik sa ekipom OFK Knjaz odigrao nerešeno 3:3. Osnić je izgubio od Hajduka 4:5, Omladinac od FSU Kraljevica 1:3. Midžor je sa 8:0 savladao Rudar, a Graničar sa 8:2 Šljivar. Na tabeli prvo, drugo i treće mesto sa o 6 bodova zauzeli su Graničar,BSK I Rgotina. Poslednja dva mesta bez bodova drže OFK 019 i Podvis.

Zajecaronline/srbijasport.net/N.B

