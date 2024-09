„Retro tennis tournament“ narednog vikenda u Euroklubu!

Sledećeg vikenda na programu “Retro tennis tournament” u Zaječaru!

Na terenima Eurokluba na Kraljevici, u nedelju 6. oktobra biće održan “Retro tennis tournament”, teniski turnir koji će biti igran isključivo drvenim reketima, u znak sećanja na neka prošla vremena i teniske početke.

“Ove godine turnir je memorijalnog karaktera u čast našim prijateljima teniserima koji nažalost više nisu sa nama, a čija imena se i danas spominju na teniskim terenima Grada Zaječara: „Ivan Mihajlović – Lendl”, „Dragan Kuzmanovski – Kuza”, „Predrag Stanišić – Profa”, „braća Ristić – Milutin i Dragan” i „Saša Marinković – Marinko”.

Propozicije turnira su sledeće

– Mečevi će se igrati isključivo DRVENIM REKETIMA (koje obezbeđuje organizator turnira). U slučaju da posedujete isti, možete ga poneti i igrati sa njim

– Turnir se igra u dve kategorije: Dubl i Mix dubl po sistemu „slučajnih partnera”. Za učesnike koji ispadnu u prvom kolu Dubl-a, predviđen je „Utešni dubl turnir”

– Igraće se jedan set (do 9 dobijenih gemova), u slučaju da dođe do nerešenog rezultata (8:8), odlučivaće Tie Break (koji se igra do 10)

– Poželjna je, ali ne i obavezna, retro garderoba (bar bela majica).

Za učesnike na turniru obezbeđene su loptice za igru i ručak (Mini Pizza).

Prema rečima organizatora, za finaliste su obezbeđene nagrade.

Kotizacija za učešće na turniru iznosi 1200 dinara.

ZaječarOnline/O.B.