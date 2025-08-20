REŠITE SE CELULITA BRZO I LAKO! Ovo je REŠENJE

REŠITE SE CELULETA BRZO I LAKO! Ovo je REŠENJE

Žene muče muku u borbi sa celulitom! Međutim, ako ograničite unos šećera i pojačate fizičku aktivnost možete da poboljšate svoj izgled!

Stručnjaci otkrivaju trikove uz pomoć kojih možete da se rešite nesavršenosti na koži!

Celulit i masne nasloge pogađa više od 90% pripadnica lepšeg pola. Naime, do promena na koži dolazi zbog brojnih faktora!

Celulit je estetski problem masne naslage se nagomilavaju ispod kože. A vezivno tkivo nije dovoljno gusto da ih zadrži. Usled toga se javljaju izbočine, kvržice i udubljenja, koja podsećaju na narandžinu koru…

Najviše na celulit utiču dobro poznati faktori:

-Genetika, pol, nezdrave životne navike, nepravilna ishrana.. Takođe i nedovoljno fizičke aktivnosti, hormonski disbalans.

Imaju ga i muškarci, samo što je kod njih ređe uočljiv, zbog strukture kože.

Kako se rešiti celulita? Jedini odgovor je promenom životnih navika.

Obogatite ishranu vlaknima, smanjite unos šećera. Ako ste pušač ostavite cigarete, unosite dovoljne količine tečnosti. I bavite se fizičkom aktivnošću.

Takođe je bitno da se masirate, sami ili kod profesionalnog masera. Trudite se da radite na sebi, a rezultat neće izostati!

