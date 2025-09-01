Remi u timočkom derbiju: Đerdap i Timok podelili bodove 1:1
U trećem kolu Srpske lige Istok fudbaleri Đerdapa igrali su nerešeno 1:1 sa Timokom u Zaječaru.
Timočki derbi obeležila je ravnopravna igra, domaći su poveli golom sa penala u 59. minutu, pet minuta kasnije gol za Kladovljane postigao je novajlija Aleksandar Đorđević.
Đerdap sa sedam bodova zauzima drugo mesto na tabeli iz vodećeg Bora koji ima dva boda više.
U sledećem kolu srpskoligaš iz Kladova ugostiće Moravu iz Ćuprije, utakmica je na gradskom stadionu pored Dunava u subotu šestog septembra od 16 sati.
Zajecaronline/tvkladovo.rs/N.B.
