Remi u timočkom derbiju: Đerdap i Timok podelili bodove 1:1

U trećem kolu Srpske lige Istok fudbaleri Đerdapa igrali su nerešeno 1:1 sa Timokom u Zaječaru.

Timočki derbi obeležila je ravnopravna igra, domaći su poveli golom sa penala u 59. minutu, pet minuta kasnije gol za Kladovljane postigao je novajlija Aleksandar Đorđević.

Đerdap sa sedam bodova zauzima drugo mesto na tabeli iz vodećeg Bora koji ima dva boda više.

U sledećem kolu srpskoligaš iz Kladova ugostiće Moravu iz Ćuprije, utakmica je na gradskom stadionu pored Dunava u subotu šestog septembra od 16 sati.

Zajecaronline/tvkladovo.rs/N.B.

