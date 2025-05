“Reći ubici ‘RUKE TI SE POZLATILE’” Saša Mirković o BESRAMNOM POZIVANJU NA ZLODELA “LAZNOG KRALJA OBRVA” Ratkovčanina nakon pokušaja ubistva u Zagrebu

Vlasnik i direktor Hype Produkcije, Saša Mirković, oglasio se na svom tiktok nalogu nakon pokušaja atentata na njega od strane kriminalca Velibora Popovića Popa.

“Reći ubici ‘RUKE TI SE POZLATILE”

Naime, Saša se dotakao zluradog likovanja i komentara lažnog kralja obrva Branka Babića nakon pokušaja ubistva nad njim:

– Video sam da lažni kralj obrva podržava pokušaj ubistva i ovaj napad na mene. Voleo bih da tužilaštvo republike Srbije i njega ispita za sve ove okolnosti. Jer da kažeš ruke ti se pozlatile i pozivaš na još gora zlodela. Znači, ovaj Ratkovčanin, želim mu sve najlepše u životu. Ja sam hrišćanin, nisam kao on demon, na ovakav način ljude gurati u još veće probleme, to je zao čovek. Pozdrav i vidimo se -rekao je Saša.

POSLE 15 GODINA MIROSLAV ILIĆ SE VRAĆA U ARENU ZAGREB! “Nema dana kad me neko iz Hrvatske ne zove na nastupe”

Na velikoj pozornici Arene Zagreb pridružiće mu se veliki orkestar. Ali i nekoliko slavnih gostiju, koji se drže u tajnosti do poslednjeg dana. A sve kako bi se ova dugoiščekivano veče zaista mogla nazvati spektaklom. Tom prilikom će Miroslav Ilić u Zagrebu proslaviti više od 50 godina uspešne karijere kao što je nedavno napravio u Beogradu.

“Biće to noć puna sećanja jer su već tri generacije stasale uz moje pesme. Jedan sam od retkih izvođača kojem na koncerte dolaze deca, roditelji, bake i dede. Svi žele da zapevaju i popiju. A kad vidim takvu publiku ispred sebe, meni to daje snagu da poletim. Publika me pomlađuje i koliko god imao godina, pevaću i u dubokoj starosti. Dok me god glas bude služio i dok me ne iznesu s pozornice”, istakao je čuveni pevač.

Sada već davnih godina, sedamdesetih i osamdesetih Miroslav Ilić bio je seks simbol bivše Jugoslavije. Kao stariji kolega uveo je mnoge današnje zvezde u svet estrade. Sa Zdravkom Čolićem se još pre 40 godina takmičio ko će imati više obožavateljki i koncerata. Danas, kad je već deda, prilaze mu i dalje žene svih generacija.

Zaječaronline.rs