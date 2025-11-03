RECEPT ZA UŠTIPKE SA MESOM
Potrebno je:
- 250 g kuvanog belog mesa
- 100 g punomasnog kačkavalja
- 2 jajeta
- 2 kašike prezli
- 1 kašika brašna
- 1 kašika kisele pavlake
- 1 kašičica soli
Priprema:
Iseckajte belo meso, pa mu dodajte rendani kačkavalj. Dodajte so, prezle, brašno, jaja i kiselu pavlaku. Dobro izmešajte viljuškom. Kašikom vadite uštipke na dlan posut prezlama i stavljajte ih na tanjir. U tiganju zagrejati ulje i pržite uštipke na jačoj vatri oko 10 minuta.
Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.
