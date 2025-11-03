Izdvajamo Recept Vesti

RECEPT ZA UŠTIPKE SA MESOM

03.11.2025.
foto: Pixabay

RECEPT ZA UŠTIPKE SA MESOM

Potrebno je:

  • 250 g kuvanog belog mesa
  • 100 g punomasnog kačkavalja
  • 2 jajeta
  • 2 kašike prezli
  • 1 kašika brašna
  • 1 kašika kisele pavlake
  • 1 kašičica soli

Priprema:

Iseckajte belo meso, pa mu dodajte rendani kačkavalj. Dodajte so, prezle, brašno, jaja i kiselu pavlaku. Dobro izmešajte viljuškom. Kašikom vadite uštipke na dlan posut prezlama i stavljajte ih na tanjir. U tiganju zagrejati ulje i pržite uštipke na jačoj vatri oko 10 minuta.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

