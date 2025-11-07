RECEPT ZA PREUKUSNE ČOKOLADNE MAFINE

Sastojci:

300 g brašna

150 g šećera

1 prašak za pecivo

2 kašike kakaa

100 g čokolade

Mokri sastojci:

3 dl mleka

1,5 dl ulja

1 jaje

Priprema:

Rernu zagrejte na 200 stepeni. U jednoj posudi umutite brašno, šećer, prašak za pecivo, kakao i seckanu čokoladu. U drugoj posudi umutite mleko, ulje i jaje. Sjedinite obe smese. U pleh za mafine izlijte smesu. Pecite oko 15 minuta, u rerni zagrejanoj na 200 stepeni.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

