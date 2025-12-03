Recept za posni humus: Upotpunite posnu trpezu!

Sastojci:

jedna konzerva oceđenih leblebija (otprilike 400 grama)

dve kašike tahinija

dve do tri kašike maslinovog ulja

sok od pola limuna

jedan čen belog luka

so po ukusu

jedna kašičica mlevene paprike ili kima (po želji)

malo vode za razređivanje

Priprema:

U blender ili multipraktik ubacite slanutak, tahini, maslinovo ulje, limunov sok i beli luk. Miksajte dok smesa ne počne da postaje glatka.

Dodajte malo vode po potrebi, odnosno kašiku po kašiku, dok ne dobijete željenu kremastu teksturu. Posolite po ukusu i dodajte začine poput kumina ili crvene paprike. Još jednom kratko izmiksajte kako bi se sve ravnomerno sjedinilo.

Prebacite humus u činiju, poprskajte maslinovim uljem i pospite malo crvene paprike ili semenkama susama. Služite uz peciva, povrće isečeno na trakice ili kao namaz na sendvič.

Takođe, humus možete servirati i uz jelo kao što je falafel.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

