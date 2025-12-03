Recept za posni humus: Upotpunite posnu trpezu!
Sastojci:
- jedna konzerva oceđenih leblebija (otprilike 400 grama)
- dve kašike tahinija
- dve do tri kašike maslinovog ulja
- sok od pola limuna
- jedan čen belog luka
- so po ukusu
- jedna kašičica mlevene paprike ili kima (po želji)
- malo vode za razređivanje
Priprema:
U blender ili multipraktik ubacite slanutak, tahini, maslinovo ulje, limunov sok i beli luk. Miksajte dok smesa ne počne da postaje glatka.
Dodajte malo vode po potrebi, odnosno kašiku po kašiku, dok ne dobijete željenu kremastu teksturu. Posolite po ukusu i dodajte začine poput kumina ili crvene paprike. Još jednom kratko izmiksajte kako bi se sve ravnomerno sjedinilo.
Prebacite humus u činiju, poprskajte maslinovim uljem i pospite malo crvene paprike ili semenkama susama. Služite uz peciva, povrće isečeno na trakice ili kao namaz na sendvič.
Takođe, humus možete servirati i uz jelo kao što je falafel.
Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.
