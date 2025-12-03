Izdvajamo Recept Vesti

Recept za posni humus: Upotpunite posnu trpezu!

03.12.2025.
foto: Pixabay

Sastojci:

  • jedna konzerva oceđenih leblebija (otprilike 400 grama)
  • dve kašike tahinija
  • dve do tri kašike maslinovog ulja
  • sok od pola limuna
  • jedan čen belog luka
  • so po ukusu
  • jedna kašičica mlevene paprike ili kima (po želji)
  • malo vode za razređivanje

Priprema:

U blender ili multipraktik ubacite slanutak, tahini, maslinovo ulje, limunov sok i beli luk. Miksajte dok smesa ne počne da postaje glatka.

Dodajte malo vode po potrebi, odnosno kašiku po kašiku, dok ne dobijete željenu kremastu teksturu. Posolite po ukusu i dodajte začine poput kumina ili crvene paprike. Još jednom kratko izmiksajte kako bi se sve ravnomerno sjedinilo.

Prebacite humus u činiju, poprskajte maslinovim uljem i pospite malo crvene paprike ili semenkama susama. Služite uz peciva, povrće isečeno na trakice ili kao namaz na sendvič.

Takođe, humus možete servirati i uz jelo kao što je falafel.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

