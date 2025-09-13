Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je da podrži skup protiv blokada na Banjici.

Na Banjici se okupilo oko 12.500 ljudi.

– Ovde će biti i 15.000. Ovde će biti najveći skup – rekao je Vučić.

Istakao je da ljudi samo hoće da žive normalno, da ih niko ne maltretira, da žive slobodno.

RAZGOVARAMO SA NAŠIM SESTRAMA I BRAĆOM, DA RAZUMEJU DA JE PROPALA OBOJENA REVOLUCIJA” Vučić na Banjici: Sad svi da se ujedinimo i krenemo napred

– Razgovaramo da se pomirimo sa našim sestrama i braćom, da razumeju da je propala obojena revolucija, da je narod pobedio i da sad treba svi da se ujedinimo i da krenemo napred – ističe Vučić

Predsednik je naglasio da želi da se svi vratimo normalnom životu, da deca idu u vrtiće.

Zajecaronline/Alo/I.R.

