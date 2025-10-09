“RAT U GAZI JE ZAVRŠEN” Hitno se oglasio se Donald Tramp!

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp, izjavio je na današnjem sastanku kabineta u Beloj kući da je sinoć na Bliskom istoku postignut, kako je naveo, „istorijski uspeh“.

„Okončali smo rat u Gazi i zapravo, u mnogo većim razmerama, stvorili mir. Mislim da će to biti trajan mir, nadam se večni mir“, rekao je Tramp.

Dodao je da bi preostali taoci trebalo da budu pušteni „u ponedeljak ili utorak“.

„Njihov povratak je komplikovan proces, nalaze se na mestima gde ne želite da budete“, rekao je on i naglasio da će to biti „dan radosti“.

On je potom najavio da će pokušati da otputuje u region: „Idemo u Egipat, gde ćemo imati potpisivanje. Jedan je već potpisan u moje ime, ali ćemo obaviti formalno potpisivanje.“

On je potom govorio o budućnosti Gaze, rekao je da će se ta oblast „polako obnavljati“.

„Mislim da ćete videti neke izvanredne zemlje koje dolaze, ulažu mnogo novca i rešavaju stvari“, dodao je Tramp.

„Sve se posložilo da dođe do dogovora. Mislim da je napad na Iran u junu bio jako važan jer, da se to nije dogodilo, oni bi verovatno do sada imali nuklearno oružje, više njih, i zato bi, čak i da smo potpisali sporazum, nad njim visio veliki mračni oblak. To ne bi bilo isto“, objasnio je Trump.

Dodao je da veruje kako Iran „sada želi da radi na miru“.

„Obavestili su nas i potvrdili da u potpunosti podržavaju ovaj dogovor. Smatraju da je to sjajna stvar. Voleli bismo da i oni mogu obnoviti svoju zemlju, ali ne mogu da imaju nuklearno oružje“, rekao je Tramp.

