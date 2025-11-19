Raspoloživost mehanizacije u rudniku „Novo Cerovo“ na visokom nivou!

Ekipa zadužena za odvodnjavanje kopa izradila je na koti 450 još jedno pumpno postrojenje za prihvat padavina i za samo tri dana postavila pumpe, cevovod i 500 metara kablova.

“Mehanizacija sa kojom radimo stara je koliko i kop – sedam godina. Imamo dva bagera koji su već prešli 30 hiljada radnih sati, ali i dan-danas rade nesmetano jer se redovno održavaju. Prošle nedelje zamenili smo hidraulična creva na „Volvou 5“ i detaljno pregledali mašinu. Uveliko pripremamo mehanizaciju za prvi sneg, kamioni već imaju zimske pneumatike, solana je u pripravnosti, a uređujemo i puteve– rudničke, ali i deonicu puta između Malog i Velikog Krivelja” , dodaje Ilić.

Raspoloživost mehanizacije u najmlađem i najmanjem rudniku Srbija Ziđin Koper-a je na zavidnom nivou, a troškovi održavanja u oktobru nisu premašili 1,16 dolara po toni prevezenog materijala, kaže upravnik „Novog Cerova“ Dragan Ilić.

Zajecaronline/Serbia Zijin Copper DOO Bor / N.B.

