Rasplet Evrolige: Zvezda protiv Asvela, Partizan bez rezultatskog pritiska protiv Žalgirisa

Pred nama je rasplet ligaškog dela Evrolige u kojem beogradski večiti rivali ulaze sa potpuno različitim motivima, ali neraskidivo povezanim sudbinama.

Dok Crvena zvezda večeras (20.45, TV Arena sport Premium1) protiv Asvela bije direktnu bitku za opstanak u trci za doigravanje, Partizan dočekuje Žalgiris (20.30, TV Arena sport Premium2) u meču koji za crno-bele nema rezultatski značaj, ali bi trijumfom nad Litvancima mogli da učine ogromnu uslugu najvećem rivalu.

Crveno-beli su nakon pobede nad Parizom stigli nadomak cilja, ali meč protiv fenjeraša Asvela krije zamke kojih je trener Saša Obradović itekako svestan. Strateg Zvezde upozorava da papir ne igra utakmicu, naročito protiv tima koji se vraća u pun sastav.

Pravdu na ovom meču deliće sudijska trojka: Emilio Perez, Karlos Kortes i Adar Per.

U Štark areni biće emotivno

Meč protiv Žalgirisa proteći će u znaku odavanja počasti legendarnom Dušku Vujoševiću , što je u najavi utakmice istakao i trener Partizana, Đoan Penjaroja.

– Vujošević je legenda u Srbiji i u evropskoj košarci, naročito u Partizanu. Biće to težak i specijalan dan za navijače, ali je normalno da će svi pokazati veliko poštovanje – izjavio je Španac.

Meč u Beogradu sudiće Huan Karlos Garsija, Sefi Šemeš i Serhio Manuel.

