Raspisan konkurs za upis u srednju školu unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici

Srednja škola unutrašnjih poslova “Jakov Nenadović” u Sremskoj Kamenici raspisala je konkurs za upis 140 učenika u prvi razred za školsku 2026/2027. godinu, a prijave se podnose do 16. marta.

Pravo da se prijave na konkurs imaju kandidati koji imaju državljanstvo Republike Srbije, prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije najmanje godinu dana neprekidno pre podnošenja prijave, kao i kandidati koji na dan 1. septembar 2026. godine imaju manje od 17 godina, odnosno rođeni su posle 31. avgusta 2009. godine, saopštio je MUP.

Kandidati moraju ispunjavati uslove u pogledu zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti, kao i bezbednosne uslove, a protiv njih se ne sme voditi krivični postupak niti im sme biti izrečena vaspitna mera ili kazna maloletničkog zatvora.

Selekcija kandidata sprovodi se kroz prijemni ispit, koji obuhvata opšti i specijalistički lekarski pregled, proveru bazično-motoričkog statusa i psihološku selekciju.

Kako je saopštio MUP, prijave se podnose lično u Srednjoj školi unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici ili u policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

