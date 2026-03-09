Raspisan javni poziv za književni konkurs “Novica Tadić”: Evo do kada traje

Na inicijativu Ministarstva kulture Srbije, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka (ZAPROKUL ) raspisao je javni poziv za književni konkurs “Novica Tadić”, koji će biti otvoren do 9. maja, saopštili su danas organizatori.

Konkurs namenjen podsticaju stvaralaštva mladih pesnika, raspisuje se u znak sećanja na književnika, čiji je opus obeležio srpsku poeziju na razmeđu 20. i 21. veka.

Pravo učešća na konkursu imaju pesnici koji u trenutku raspisivanja konkursa nisu navršili više od 35 godina života i koji pišu na srpskom jeziku, bez obzira u kojoj državi žive.

Neobjavljene rukopise pesničkih zbirki, obima do 80 autorskih stranica, autori treba da dostave isključivo elektronskom poštom, u pe de ef (PDF) formatu sa naznakom: Konkurs “Novica Tadić”.

Radovi se potpisuju šifrom, na prvoj strani rukopisa, iznad naslova zbirke.

Uz dokument sa rukopisom, u prilogu istog elektronskog pisma, autori u PDF formatu treba da dostave rešenje šifre, sa sledećim podacima: šifra, ime i prezime, adresa, broj telefona, elektronska adresa i godina rođenja. Šifra može predstavljati reč, frazu, sintagmu ili kombinaciju brojeva i biraju je sami autori.

Raspisan javni poziv za književni konkurs “Novica Tadić”

Autor na konkurs može poslati samo jedan rukopis.

Ranije objavljivani i nagrađivani radovi, radovi ranijih dobitnika nagrade “Novica Tadić”, pojedinačne pesme, izbori iz prethodno objavljivanih zbirki pesama, nekompletne prijave i radovi potpisani imenom i prezimenom umesto šifrom neće biti uzimani u obzir.

Rukopisi će članovima komisije biti prosleđeni pod šifrom, bez podataka o autorima.

Petočlana komisija će pregledati sve prispele radove i izabrati jedan rukopis, a rezultat konkursa će biti objavljeni najkasnije do 17. jula 2026. godine, dana rođenja Novice Tadića.

Dobitnik će biti obavešten pre svečane dodele, a potom i nagrađen plaketom sa likom Novice Tadića, objavljivanjem nagrađenog rukopisa u okviru edicije “Prisustva”, nazvanoj po prvoj pesničkoj zbirci Tadića, kao i novčanim iznosom od 100.000 dinara, navedeno je u saopštenju ZAPROKUL-a.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

