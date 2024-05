RADNA MESTA ZA VIŠE OD 500 LJUDI Vučić položio kamen temeljac za novu fabriku PWO Group

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je prisustvovao svečanoj ceremoniji polaganja kamena temeljca za izgradnju nove fabrike kompanije PWO Group u Čačku.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić položio je kamen temeljac za izgradnju nove fabrike kompanije PWO Group u Čačku.

Obraćanje predsednika Vučića

– Mnogo sam srećan što sam u Čačku. Nedaleko odavde podigli smo prvu nemačku fabriku posle mnogo godina – rekao je na početku obraćanja predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

– Odavde su mnogi ljudi odlazili, a onda smo počeli da radimo marljivije, da se angažujemo više i uspeli da dovedemo nemačke investitore. Ponosan sam što smo uspeli da rešimo male probleme. Bilo je bezbroj problema na ovom putu, ali smo ih zajedno rešili dogovorom.

Ovo je, kako kaže predsednik, velika šansa za nas.

U ovoj fabrici će biti zaposleno preko 500 ljudi u narednim godinama, verujemo da će to narasti i do 800 ljudi. Nemačka, Češka, Kanada, sada imaju fabriku i u Srbiji.

Prethodni dani nisu bili laki

– Nisu bili prethodni dani laki za naše odnose, jasno je da su postojale političke stvari koje su nas razdvajale. Hvala ambasadorki, i saglasan sam sa vama da moramo probleme da rešavamo dijalogom.

Novi planovi

Mi ćemo u Čačku sagraditi trening centar, to će mladim ljudima značiti, imaće osiguranu budućnost. Krenuli smo da radimo i na obilaznici oko Kragujevca. Tih 22 kilometra biće gotovi u narednih 2,5 godine. Do marta biće autoput Čačak-Kraljevo. To je velika stvar za Čačak.

Ambasadorka Nemačke u Srbiji

– Radujemo se mogućnostima koje će se otvoriti u Srbiji da istraže svoje talente. PWO se pridružuje danas uspehu u oblasti nemačko-srpske ekonomske saradnje, naše ekonomske veze oslanjaju se na dijalog, regionalni angažman, da i mala i srednja preduzeća budu sprema za budućnost, da ojača i naš angažman i u oblasti obrazovanja – rekla je ambasadorka Konrad.

Obraćanje izvršnog direktora PWO Group

Karl Lazarini, izvršni direktor PWO Group, zahvalio se svima što su došli.

– Ovo je veoma važno za nas. Hvala puno na podršci za ovaj projekat. Ima dve stvari koje jako volim u vezi sa Čačkom. Ovaj grad i ljudi su uspeli da očuvaju srpski karakter i ponos. Drugo, ovo je sportski grad, grad košarkaša. Timski rad je ključ. Srbija je postala magnet za autoindustriju. Svaka peta investicija je u oblasti mobilnosti. U svakom trenutku, predsedniče, vidi se koliko vi brinete i želite da dovedete kompanije u Srbiju. Nameravamo da uđemo u partnerstva sa lokalnim školama, kao i lokalnim dobavljačima. Jako smo toplo primljeni ovde u Čačku. Mogu da vas uverim, ovde smo da ostanemo. Radujem se zato što ćemo zajedno pisati istoriju.

Sastanak sa rukovodstvom

Predsednik Vučić sastao se uoči ceremonije sa rukovodstvom kompanije.

Posao za 800 radnika

U prvoj fazi će fabrika zaposliti oko 300 radnika, a nakon toga još 500. U Čačku već radi devet inženjera te kompanije. Ovo je odlična vest za naš grad. Ugovorom će biti precizirano da u poslednjoj fazi na 60.000 kvadrata proizvodnog prostora, na 11 hektara površine, bude zaposleno do 800 radnika. Od tih 800 radnika, oko 80 odsto zaposlenih biće visokoobrazovano.

