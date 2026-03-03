Radiša Petković, nosilac liste „Aleksandar Vučić – Bor, naša porodica“, obišao radove na putu Bor–Selište

Radiša Petković, nosilac liste “Aleksandar Vučić, Bor, naša porodica”, danas je obišao radove na kompletnoj rehabilitaciji puta Bor–Selište i iskoristio priliku da se na licu mesta pozdravi sa radnicima.

​- Prilikom nedavnog dolaska u Bor, predsednik Aleksandar Vučić dao je obećanje građanima da će ova saobraćajnica biti urađena. Danas vidimo da njegova reč i reč ove države imaju težinu. Obećano se ispunjava, a mašine rade punom parom. Ovaj kapitalni projekat u potpunosti finansira država. Investicija je vredna čak milijardu i 400 miliona dinara, a radi se temeljna rekonstrukcija državnog puta Ib reda u ukupnoj dužini od 14,2 kilometra.-napisao je Raša Petković na svom Fejsbuk nalogu i dodao: ”Dok se lokalna opozicija bavi isključivo politikanstvom i dok njihova borba ostaje na nivou praznih priča i pokušaja da se ospori svaki napredak, mi smo na terenu sa ljudima koji grade našu zemlju. Država Srbija ulaže u Bor više nego ikada pre, obezbeđujući nam modernu i bezbednu infrastrukturu.”

Zajecaronline/N.B.