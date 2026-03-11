Račun za struju visok? Ovaj uređaj troši najviše, a mnogi ga koriste pogrešno

Stručnjaci upozoravaju, da, iako, mnogi smatraju da mašina za pranje veša ne spada među velike potrošače električne energije, to nije uvek tačno.

Jedan ciklus pranja može potrošiti i do 1,5 kilovat-sati (kWh) električne energije. Ako se mašina koristi tri do četiri puta nedeljno, mesečna potrošnja može dostići između 20 i 40 kWh, što na godišnjem nivou predstavlja primetan deo ukupnog računa za struju.

Dobra vest je da pravilna upotreba veš mašine može značajno smanjiti troškove. Prema procenama stručnjaka, račun za električnu energiju može biti i do 30 odsto manji uz nekoliko jednostavnih promena u navikama.

Šta povećava potrošnju struje?

Najveći deo energije tokom pranja veša troši se na zagrevanje vode. Procene pokazuju da čak 70 do 80 odsto ukupne potrošnje odlazi upravo na ovaj proces.

Zbog toga pranje na temperaturi od 60 stepeni Celzijusa može potrošiti i dvostruko više električne energije nego pranje na 30 ili 40 stepeni.

Česta greška je i uključivanje poluprazne mašine. U takvim situacijama uređaj troši gotovo istu količinu energije kao i kada je bubanj potpuno napunjen. Stručnjaci savetuju da mašina bude optimalno popunjena, ali bez preteranog sabijanja veša.

Kako uštedeti?

Jedan od najjednostavnijih načina za uštedu jeste korišćenje takozvanog eko-programa. Ovi programi rade na nižim temperaturama i troše manje energije, a razlika u potrošnji može biti vidljiva već na godišnjem računu.

Takođe, preporučuje se korišćenje noćne tarife za pranje veša, jer je električna energija tada znatno jeftinija. Na taj način moguće je oprati isti veš, ali uz primetno manji trošak.

Zajecaronline.com/Najžena/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!