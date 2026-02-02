Putevi u Srbiji prohodni: Oprez zbog poledice i magle!

Vozačima se savetuje maksimalan oprez zbog magle, niskih temperatura i mogućnosti poledice, saopštili su Putevi Srbije na osnovu izveštaja Štaba zimske službe.

Kolovozi su vlažni na većini puteva u Srbiji, a snega u raskvašenom stanju ima do pet centimetara.

Na najopterećenijim putnim pravcima I prioriteta održavanja sneg je prisutan na deonicama u istočnoj i jugozapadnoj Srbiji, uključujući pravce u okolini Požarevca, Velikog Gradišta, Golupca, Ivanjice, Javora, Sjenice, Užica, Nove Varoši, Majdanpeka, Negotina, Zaječara, Donjeg Milanovca i Kladova.

Na ostalim putevima I prioriteta kolovozi su uglavnom vlažni u nižim predelima, dok snega mestimično ima u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Čačka, Ivanjice, Novog Pazara, Požarevca, Užica, Vranja i Zaječara.

I na državnim putevima II i III prioriteta održavanja stanje je slično – kolovozi su vlažni, a snega do pet centimetara ima u delovima zapadne, centralne, istočne i južne Srbije, uključujući područja Čačka, Ivanjice, Kragujevca, Kruševca, Niša, Novog Pazara, Požege, Užica, Vranja i Zaječara.

U okolini Zaječara zabeleženi su učestali sitni odroni, naročito u klisurama i usecima, a najkritičnije deonice su u Đerdapskoj klisuri i na putu Knjaževac – Kalna. Odroni su mogući i na više pravaca u ivanjičkom i novopazarskom kraju.

Zbog niskih jutarnjih i večernjih temperatura postoji povećan rizik od poledice, posebno na deonicama uz rečne tokove, u kotlinama, klisurama i na mostovima. Putarske ekipe dežuraju neprekidno i posipaju krizne deonice, ali se vozačima savetuje dodatni oprez.

Prilazi graničnim prelazima i zimskim turističkim centrima su prohodni, ali su kolovozi vlažni i mestimično prekriveni raskvašenim snegom.

Nadležni apeluju na vozače da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, da prilagode brzinu uslovima na kolovozu i da tokom vožnje pokažu maksimalnu pažnju.

Zajecaronline/24sedam/tanjug/ N.B.

