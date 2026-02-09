PU Bor: Trojica vozila pod narkoticima, jedan pod alkoholom

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru i Majdanpeku, tokom vikenda, isključili su iz saobraćaja četvoricu vozača, trojicu koji su vozili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i jednog pod dejstvom alkohola.

Policija u Boru zaustavila je četrdesetdevetogodišnjeg vozača „pasata” koji je vozio sa 1,67 promila alkohola u organizmu, tridesetosmogodišnjeg vozača „sitroena“ pod dejstvom benzodiazepina i tridesetogodišnjeg vozača „golfa” pod dejstvom amfetamina, a u Majdanpeku dvadesetšestogodišnjeg vozača „mercedesa” pod dejstvom marihuane.

Vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Zajecaronline/MUP/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.