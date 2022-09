PU Bor: Nije došlo do teškog fizičkog sukoba aktivista i kineskih državljana

Policijska uprava u Boru ističe da nisu tačni navodi koje je juče izneo narodni poslanik Aleksandar Jovanović da je „pre dva dana došlo do teškog fizičkog sukoba na jednom od puteva na prilazu ka kampu, između aktivista i lica kineske nacionalnosti koji su pokušali da fizičkim preprekama i silom onemoguće prilaz kampu“.

Policijska uprava u Boru povodom ovih navoda izdala je zvanično saopštenje u kome stoji:

Naime, 5. septembra, jedan od radnika rudnika najpre je pozvao Policijsku stanicu Kučevo i prijavio narušavanje javnog reda i mira na delu planine Starica, a odmah nakon toga pripadnici Policijske stanice Majdanpek su krenuli tamo.

Napominjemo da je, u vreme, dok je patrola išla ka Starici, odnosno ka rudniku „Ziđin“ i kampu koji su nedaleko odatle postavili aktivisti, dežurnu službu policije u Majdanpeku pozvalo više osoba, od kojih su se neke predstavile kao radnici „Ziđina“, a neke kao aktivnosti i da su se svi rekli da policija ne mora da dolazi jer su postigli dogovor.

Uprkos tome, patrola je došla na Staricu i zatekla radnike obezbeđenja „Ziđina“, direktora firme koja je podizvođač radova, kao i aktiviste.

Radnik obezbeđenja je izjavio da je došlo do rasprave između aktivista i kineskih radnika koji su mašinama nanosili zemlju na put koji vodi do Starice zbog čega aktivisti nisu mogli da dođu do kampa.

Direktor firme koja je podizvođač radova, kineski državljanin, posredstvom prevodioca, rekao je da su oni zatvorili taj put radnim mašinama, da su aktivisti stali ispred njih, kao i da su, nakon razgovora sa aktivistima, mašine i zemlju sklonili sa puta kako bi bio prohodan. Takođe, naveo je da odustaje od prijave protiv aktivista, da ne želi da ih tereti, što piše i u izjavi koju je svojeručno potpisao.

Aktivisti su policiji rekli da oni žele da ovaj put bude prohodan kako bi mogli da stignu do kampa, za koji su naveli da se ne nalazi u zoni rudnika.

Svi oni su bili izričiti u tome da su se dogovorili da kineski radnici mašine i zemlju sklone sa puta, što su oni i učinili, kao i da ne žele da jedni protiv drugih podnose prijave policiji.

Naglašavamo da niko od prisutnih ni u jednom momentu policiji nije rekao da je bilo fizičkog sukoba, napada kamenicama, kao i da se bilo ko aktivistima predstavio kao pripadnik Vojske Narodne Republike Kine.

Policija je o svemu obavestila nadležno tužilaštvo, koje se izjasnilo da zasad nema elemenata krivičnog dela, niti prekršaja, kao i da ih obaveste ukoliko dođu do novih saznanja, a policija je, kao i svaki put do sada, izveštaj dostavila tužilaštvu.

Inače, policija je od juna, postupala po ukupno 17 prijava, od toga 12 puta po prijavama zaposlenih u rudniku koje su se uglavnom odnosile na to da aktivisti neovlašćeno ulaze u krug rudnika, da ih ometaju u radu, zatrpavaju rupe koje su oni iskopali za miniranje tog dela, da stoje ispred kamiona, da kamenicama gađaju vozila, kao i po pet prijava aktivista koje su se odnosile da im je prvenstveno zbog miniranja ugrožena bezbednost, da su radnici obezbeđenja ušli u kamp, a jedna aktivistkinja je prijavila da je dobila poruku na kineskom u kojoj se navodi da „ako se ovako nastavi, sigurno će imati rat“.

Naglašavamo da policija, po svakoj prijavi, odmah izlazi na lice mesta, obavlja razgovor sa akterima i obaveštava nadležno tužilaštvo, koje se do sada uvek izjašnjavalo da nema elemenata krivičnog dela, niti prekršaja.

Takođe, obaveštavaju se i komunalna i protivpožarna inspekcija, republički inspektor za zaštitu životne sredine i Javno preduzeće „Srbijašume“.