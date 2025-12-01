Prženje ribe smrdi? Ovo bolje uklanja miris od aspiratora!

Posle pripreme ribe, a posebno ako se prži veća količina, u kući ostane neprijatan miris dugo, čak i nekoliko dana, jer običnim luftiranjem ne može da se ukloni.

Evo kako — provereni trikovi će učiniti da dom lepo miriše i nakon pripreme ribe.

Potopite ribu pre pripreme u rastvor napravljen od vode i soka od četvrtine limuna. Ova mešavina sprečiće stvaranje jakog mirisa prilikom prženja. Kada ne postite, ribu možete da potopite u mleko, koje ima isti efekat.

U malu šerpicu sipajte vodu i 4-5 kašika jabukovog sirćeta i ostavite na šporete na tihoj vatri, da isparava sve vreme dok spremate ribu. Neutralisaće njen miris kako se bude stvarao.

Ako pečete ribu u rerni, u pleh sa ribom ubacite komad jabuke koji će upiti neprijatan miris.

Posle prženja ili pečenja ribe, operite sve sudove koje ste koristili i prebrišite radne površine u kuhinji sirćetom.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!