Prvi Memorijalni odbojkaški turnir „Dragan Kuzmanovski – Kuza“ za vikend na Kraljevici

U subotu, 4. juna 2022. godine, u Sportsko-rekreativnom centru “Kraljevica” u Zaječaru, biće održan prvi memorijalni turnir u odbojci za mlađe pionirke 2009-2010. godište u čast Dragana Kuzmanovskog Kuze.

Početak turnira zakazan je za 11 sati kada će se okupiti ekipe.

Na turniru će učestvovati 7 ekipa – OK Timok, OK Pirot, OK Topličanin, OK Majdanpek, OK Viner, OK Zaječar i OK Volejbortim.

U 11:10 biće održan žreb, nakon čega će uslediti ceremonija otvaranja.

Voditelj programa biće Davor Marušić, a prisutnima će se obratiti i gospođica Sanja Kuzmanovski.

Početak zagrevanja očekuje se u podne, a pola sata kasnije u 12:30 počeće prvi meč turnira.

Organizator manifestacije je Odbojkaški klub Timok iz Zaječara.