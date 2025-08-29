PRONAĐENO LICE KOJE JE POSLALO METKE IVICI DAČIĆU! Za svaku osudu!

Na ime Ivice Dačića, potpredsednika Vlade Srbije i ministra unutrašnjih poslova, stigla je koverta u kojoj su se nalazila tri metka! Ova pošiljka, naslovljena na njega, poslata je na adresu Vlade Srbije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) je navelo da se to dogodilo juče, 28. avgusta. Kao i da je otkrivena prilikom redovnog razvrstavanja pošte u zgradi Vlade Srbije.

– Uočena je koverta naslovljena na potpredsednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića. Prilikom bezbednosne provere pošiljke na rendgenskom uređaju, u koverti su pronađena tri metka – navodi se u saopštenju MUP.

ZA SVAKU OSUDU!

Takođe, dodaje se da je utvrđeno da je navedena pošiljka predata 26. avgusta 2025. godine u poslovnici Pošte Srbije u Požarevcu.

– Policija je identifikovala i pronašla lice koje je predalo pošiljku. Dalji rad na utvrđivanju svih okolnosti događaja je u toku – naveo je MUP.

Kako se dodaje, Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzima sve zakonom propisane mere i radnje u cilju zaštite bezbednosti građana i institucija Republike Srbije.

Zajecaronline.com/Blic.rs

